США решили вывести автоматизацию современных танков на новый уровень: прицел ATLAS будет сам искать цели и наводить орудие.
Разработанная система непрерывно сканирует поле боя, отыскивает цели, распределяет их по уровню угрозы, просчитывает параметры выстрела и подсказывает наводчику, какой необходим снаряд для успешного поражения мишени.
"Этой системой под аббревиатурой ATLAS уже более двух лет занимаются в США. Ранее о ней только говорили, а теперь она засветилась на танках", — пишется издание "Военное обозрение".
Как утверждают создатели, новый прицел позволит поразить три цели за время, которое необходимо человеку для ликвидации одной мишени.
Ранее Пентагон заявил, что в смартфонах американских солдат и офицеров обнаружили российское программное обеспечение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Уничтожен французский наёмник Гастон Бессон.