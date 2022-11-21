На танках США тестируют систему ATLAS, которая сама выбирает цели в бою

США решили вывести автоматизацию современных танков на новый уровень: прицел ATLAS будет сам искать цели и наводить орудие.

Разработанная система непрерывно сканирует поле боя, отыскивает цели, распределяет их по уровню угрозы, просчитывает параметры выстрела и подсказывает наводчику, какой необходим снаряд для успешного поражения мишени.

"Этой системой под аббревиатурой ATLAS уже более двух лет занимаются в США. Ранее о ней только говорили, а теперь она засветилась на танках", — пишется издание "Военное обозрение".

Как утверждают создатели, новый прицел позволит поразить три цели за время, которое необходимо человеку для ликвидации одной мишени.

Ранее Пентагон заявил, что в смартфонах американских солдат и офицеров обнаружили российское программное обеспечение.