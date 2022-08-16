Специальный менеджер, а также экосистемы Apple, Microsoft и Google — очевидные варианты для хранения паролей от интернет-сервисов. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий в интервью Pravda.Ru.
По его словам, парольный менеджер можно использовать на разных устройствах пользователя, так как он способен синхронизировать данные между собой.
"Ещё один способ хранения паролей — использование экосистемы Apple, Microsoft или Google при доступе к различным сервисам. В этом случае пароли тоже будут храниться в браузере и дальше синхронизироваться между браузерами пользователя при доступе с мобильных или стационарных устройств. Что касается регулярности изменений паролей, то сейчас их можно корректировать раз в 180 дней. Всё зависит от того, пользуется ли человек многофакторной аутентификацией или нет", — сказал эксперт.
Он добавил, что при наличии многофакторной аутентификации пароль можно не менять в течение нескольких месяцев. Это никак не скажется на безопасности, пояснил Лукацкий.
Эксперт также подчеркнул: если на телефоне появляется сообщение о том, что пароль относится к украденным, то следует поменять его на всех сервисах, где он используется.
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