Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете

С детства нас учат, как вести себя в школе, в гостях, на приёме у врача и даже в очереди за мороженым. А вот к тотальной цифровизации никого не готовили, поэтому законы жизни в Сети приходится усваивать в режиме реального времени. Разберёмся, как тактично и вежливо вести себя в интернете и при этом случайно не выдать в общий доступ избыточную информацию о своей жизни.
Общение в Сети — неизбежная реальность, с которой сегодня сталкиваются люди всех возрастов. Можно бесконечно злиться на сбои во время видеозвонков, длинные голосовые сообщения от друзей и поздние письма коллег, но изменить насыщенный цифровой поток вряд ли получится. Поэтому предлагаем разобраться, как всё устроено, и найти для себя наиболее комфортный способ существования в онлайн-пространстве. Здесь важно следовать принципам экологичного общения при этом не забывать о правилах кибербезопасности.
Экологичное общение — довольно новое понятие, используемое психологами. Оно подразумевает коммуникацию без "информационного мусора".
В основе этого явления —
Иными словами, будет верно считать, что экологичное общение — это более глубинное осмысление этикета в век цифровых технологий и огромных объёмов информации, с которыми каждый день вынужден справляться человек.
Чтобы обозначить эту область знаний, эксперты даже придумали отдельное слово — netiquette — от английского net ("сеть") и etiquette ("этикет"). Оно есть и в русском языке — в СМИ всё чаще можно встретить статьи про нетикет, или сетикет.
Это понятие включает в себя все правила и нормы поведения в киберпространстве:
В их основе, как и у традиционного этикета, лежит мораль, человечность и вежливость. А соблюдение этих, пусть ещё хрупких и гибких, но важных принципов влияет на то, какую онлайн-репутацию вы зарабатываете каждый день, выходя в интернет.
Есть несколько моментов, которым стоит уделить особое внимание: от них зависит не только то, поймёт ли вас собеседник, но и то, попадут ли ваши персональные данные в руки мошенников.
Иногда общение в интернете кажется нам "игрушечным", ведь за фото на аватаре сложно разглядеть настоящего человека. Именно поэтому в Сети мы часто можем позволить себе то, чего не делаем в реальной жизни: быть более откровенными, рассказывать и показывать больше, чем следует.
Но при этом стоит помнить: всё, что попадает в интернет, остаётся там навсегда. Добавим: и может быть использовано против вас.
Исходя из этой мысли и стоит строить свою "контент-стратегию". Готовы ли вы через десять лет в самый неподходящий момент увидеть фото с безумной вечеринки, которые вам захотелось в ту же ночь выложить в соцсети? Как вы относитесь к тому, что подробности вашей жизни (например, с личного профиля на онлайн-площадке) можно всегда будет найти онлайн?
Некоторые вещи всё же должны оставаться личными. Прежде всего:
В отношении этих данных приватность просто необходима. Если вы будете щедро делиться такими подробностями в Сети, этим смогут воспользоваться мошенники и подготовить персонализированную атаку на вас или ваших близких.
Избавиться от "информационного мусора" можно, если использовать гаджеты так, чтобы личные и рабочие дела были разделены.
Это поможет не только не отвлекаться во время работы и по-настоящему отдыхать в свободное время, но и свести к минимуму риск стать жертвой кибермошенников.
Начните выстраивать баланс между работой и личной жизнью с почты. Для рабочих вопросов используйте корпоративный ящик, а для неформальной переписки и регистрации в разных приложениях и сервисах — личный. Делать именно так очень важно: на вашу личную почту не будут писать посторонние люди, а корпоративный ящик будет защищён от потоков спама, среди которого может оказаться фишинговое (то есть поддельное, мошенническое) письмо. Если вы, например, перейдёте по ссылке из сообщения от злоумышленников на рабочем устройстве, то можете "подцепить" вирус и поставить под угрозу безопасность всей компании.
Навести порядок следует и в других каналах коммуникации. Для общения с коллегами старайтесь использовать корпоративные мессенджеры. Если таких нет, то мессенджеры, в которых переписка защищается сквозным шифрованием, например, Telegram в режиме секретных чатов. Не стоит общаться с коллегами в соцсетях, особенно обсуждать рабочие вопросы. Мошенники часто взламывают личные аккаунты и могут использовать информацию из переписок в своих корыстных целях.
Самый надёжный и безопасный способ разделить личное и рабочее — иметь два телефона для разных задач.
Если ваш темп работы позволяет вам "отключаться" от дел и общения с коллегами по вечерам и выходным, не пренебрегайте этой возможностью. Такая разгрузка позволит и хорошо отдохнуть, и сохранить всю конфиденциальную информацию в безопасности.
Онлайн-встречи стали неотъемлемой частью рабочего процесса огромного количества людей, но до сих пор далеко не все усвоили правила этикета для видеозвонков. Начнём с очевидного: всех участников необходимо предупредить о встрече заранее. Если вы в последний момент вспоминаете, что забыли пригласить коллегу, и впопыхах звоните и просите зайти в конференцию, скорее всего, продуктивности встречи это не прибавит.
Не менее важно заранее прописать тему и главные тезисы, чтобы участники звонка понимали, о чём пойдёт речь, и смогли к нему подготовиться. И старайтесь включать видео — это помогает наладить контакт и лучше понимать друг друга. Кроме того, это позволяет безошибочно определить, что с вами разговаривает именно тот коллега или партнёр, которого вы позвали на встречу. Для дополнительной защиты от утечки информации, которая обсуждается на встрече, можно настроить "режим ожидания" для участников. Она позволит регулировать, кто и когда присоединяется к обсуждению.
Чтобы не оставить незваным гостям шанса попасть на вашу видеоконференцию, установите сложный пароль для входа, который необходимо рассылать только участникам встречи.
Определите, что для вас действительно важно при общении в Сети. Возможно, вы не терпите обсуждения деловых вопросов в выходные, но спокойно примете звонок после окончания рабочего дня. Может быть, вы редко проверяете почту и предпочитаете общаться в мессенджере. Или не хотите видеть своих коллег в качестве подписчиков в соцсетях.
Если ваши предпочтения никого не оскорбляют и не задевают (а ещё вписываются в ваш образ жизни и темп работы), вполне нормально их отстаивать. Для этого стоит сразу сообщить собеседнику о том, как вам удобно общаться — например, с помощью статуса в мессенджере или при первом контакте. В процессе ваши требования могут поменяться, и о них тоже стоит заявлять. Главное — уважительно и без претензий, как и в реальной жизни.
Не нужно терпеть и мучиться, всегда говорите о том, что не нравится, ищите компромиссы и способы общения, которые устроят обе стороны.
Когда вы поймёте, как легко и приятно жить в мире, где вы не просыпаетесь среди ночи от уведомлений с рабочей почты, вам захочется более внимательно относиться к другим людям и не доставлять им дискомфорт при общении.
Это касается не только знакомых, но и случайных пользователей интернета, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь каждый день. Комментаторы в соцсетях, блогеры, знаменитости могут порой выводить из душевного равновесия своими словами, поступками и даже внешним видом.
Слишком откровенный наряд, безграмотный текст или мнение, противоречащее всем нормам морали, действительно могут стать триггерами негативных эмоций. Если вы очень недовольны поведением другого человека в Сети, хорошо подумайте, прежде чем остроумно пристыдить "оппонента". Особенно если он не просил обратную связь.
Самый верный и экологичный способ бороться с раздражением, злостью и негодованием от того, как другие ведут себя в интернете: отписаться, закрыть страницу, отложить телефон и сделать десять вдохов и выдохов. Так вы сбережёте и нервы, и свою онлайн-репутацию.
Многие думают, что с буллингом в Сети сталкиваются только дети и подростки. Однако оскорблениям и угрозам в интернете часто подвергаются и взрослые люди. Негативные комментарии или травлю могут спровоцировать случайное высказывание противоречивого мнения и даже неудачная шутка.
Более того, атаки хейтеров — это одна из самых распространённых схем мошенничества в соцсетях. Выглядит обман так: злоумышленник создаёт в соцсети подставной профиль — например, симпатичной девушки. С этого аккаунта он пишет оскорбления другим пользователям.
Жертвы буллинга интересуются тем, кто шлёт им гадости, и переходят на страницу "обидчицы". Не найдя никакой полезной информации, они кликают по единственной размещённой там ссылке. Она ведёт на фишинговый сайт, копирующий страницу входа другой популярной соцсети. Если жертва введёт свой логин и пароль, мошенник получит контроль над аккаунтом.
Симпатичная девушка — просто пример. Такие оскорбления могут приходить и с якобы страницы милой бабушки, и с аккаунта "школьника". Но общее сходство всех таких профилей — минимум информации о себе и ссылка на видном месте на странице, при переходе на которую необходимо авторизоваться.
Если по какой-то причине вам пишут гадости в интернете, не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Объектом травли можно стать и без особого повода. Многие люди видят для себя только один способ дать выход агрессии: оставить оскорбительный или ироничный комментарий незнакомому человеку. Им можно только посочувствовать, а о себе надо заботиться и уметь ограждать себя от ненужных и негативных эмоций.
Современные реалии таковы, что нужно "держать лицо" и думать о своей репутации не только в обычной жизни, но и в Сети. Публичные высказывания, посты и реакции могут сильно влиять на нашу офлайн-действительность, поэтому рано или поздно нам придётся принять правила игры и стараться следовать им, чтобы сделать жизнь всех обитателей киберпространства настолько комфортной и безопасной, насколько это возможно.
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