Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете

С детства нас учат, как вести себя в школе, в гостях, на приёме у врача и даже в очереди за мороженым. А вот к тотальной цифровизации никого не готовили, поэтому законы жизни в Сети приходится усваивать в режиме реального времени. Разберёмся, как тактично и вежливо вести себя в интернете и при этом случайно не выдать в общий доступ избыточную информацию о своей жизни.

Общение в Сети — неизбежная реальность, с которой сегодня сталкиваются люди всех возрастов. Можно бесконечно злиться на сбои во время видеозвонков, длинные голосовые сообщения от друзей и поздние письма коллег, но изменить насыщенный цифровой поток вряд ли получится. Поэтому предлагаем разобраться, как всё устроено, и найти для себя наиболее комфортный способ существования в онлайн-пространстве. Здесь важно следовать принципам экологичного общения при этом не забывать о правилах кибербезопасности.

Экологичное общение — довольно новое понятие, используемое психологами. Оно подразумевает коммуникацию без "информационного мусора".

В основе этого явления —

уважение к собеседнику,

деликатность

и ответственность за то, что человек транслирует во внешний мир, в частности в онлайн-пространство.

Иными словами, будет верно считать, что экологичное общение — это более глубинное осмысление этикета в век цифровых технологий и огромных объёмов информации, с которыми каждый день вынужден справляться человек.

Чтобы обозначить эту область знаний, эксперты даже придумали отдельное слово — netiquette — от английского net ("сеть") и etiquette ("этикет"). Оно есть и в русском языке — в СМИ всё чаще можно встретить статьи про нетикет, или сетикет.

Это понятие включает в себя все правила и нормы поведения в киберпространстве:

в соцсетях,

мессенджерах,

переписке по почте.

В их основе, как и у традиционного этикета, лежит мораль, человечность и вежливость. А соблюдение этих, пусть ещё хрупких и гибких, но важных принципов влияет на то, какую онлайн-репутацию вы зарабатываете каждый день, выходя в интернет.

Есть несколько моментов, которым стоит уделить особое внимание: от них зависит не только то, поймёт ли вас собеседник, но и то, попадут ли ваши персональные данные в руки мошенников.

Правило №1: настройте приватность — и в смартфоне, и в голове

Иногда общение в интернете кажется нам "игрушечным", ведь за фото на аватаре сложно разглядеть настоящего человека. Именно поэтому в Сети мы часто можем позволить себе то, чего не делаем в реальной жизни: быть более откровенными, рассказывать и показывать больше, чем следует.

Но при этом стоит помнить: всё, что попадает в интернет, остаётся там навсегда. Добавим: и может быть использовано против вас.

Исходя из этой мысли и стоит строить свою "контент-стратегию". Готовы ли вы через десять лет в самый неподходящий момент увидеть фото с безумной вечеринки, которые вам захотелось в ту же ночь выложить в соцсети? Как вы относитесь к тому, что подробности вашей жизни (например, с личного профиля на онлайн-площадке) можно всегда будет найти онлайн?

Некоторые вещи всё же должны оставаться личными. Прежде всего:

место жительства,

паспортные данные,

номер телефона,

электронный адрес,

геолокация,

материальное положение.

В отношении этих данных приватность просто необходима. Если вы будете щедро делиться такими подробностями в Сети, этим смогут воспользоваться мошенники и подготовить персонализированную атаку на вас или ваших близких.

Техника безопасности

В соцсетях проверьте настройки приватности своего аккаунта и определите, кому вы разрешаете видеть вашу страницу и публикации, кто может отмечать вас на фото. Кроме того, решите, позволяете ли вы незнакомым людям писать вам и публиковать посты на вашей странице. Контролируйте, какую информацию предоставляете приложениям: многие программы запрашивают доступ к контактам, геолокации, камере, фотогалерее и микрофону. Проверьте, действительно ли необходимы эти данные приложениям для работы. Если, например, сервис, связанный с доставкой, просит разрешить доступ не только к геолокации, но и к камере, это повод насторожиться.

Правило №2: разделяйте личное и рабочее

Избавиться от "информационного мусора" можно, если использовать гаджеты так, чтобы личные и рабочие дела были разделены.

Это поможет не только не отвлекаться во время работы и по-настоящему отдыхать в свободное время, но и свести к минимуму риск стать жертвой кибермошенников.

Начните выстраивать баланс между работой и личной жизнью с почты. Для рабочих вопросов используйте корпоративный ящик, а для неформальной переписки и регистрации в разных приложениях и сервисах — личный. Делать именно так очень важно: на вашу личную почту не будут писать посторонние люди, а корпоративный ящик будет защищён от потоков спама, среди которого может оказаться фишинговое (то есть поддельное, мошенническое) письмо. Если вы, например, перейдёте по ссылке из сообщения от злоумышленников на рабочем устройстве, то можете "подцепить" вирус и поставить под угрозу безопасность всей компании.

Навести порядок следует и в других каналах коммуникации. Для общения с коллегами старайтесь использовать корпоративные мессенджеры. Если таких нет, то мессенджеры, в которых переписка защищается сквозным шифрованием, например, Telegram в режиме секретных чатов. Не стоит общаться с коллегами в соцсетях, особенно обсуждать рабочие вопросы. Мошенники часто взламывают личные аккаунты и могут использовать информацию из переписок в своих корыстных целях.

Самый надёжный и безопасный способ разделить личное и рабочее — иметь два телефона для разных задач.

Если ваш темп работы позволяет вам "отключаться" от дел и общения с коллегами по вечерам и выходным, не пренебрегайте этой возможностью. Такая разгрузка позволит и хорошо отдохнуть, и сохранить всю конфиденциальную информацию в безопасности.

Техника безопасности

Для рабочих задач используйте корпоративную почту, для обсуждения частных вопросов — личную. Для личной переписки выбирайте безопасные мессенджеры — такие, в которых есть сквозное шифрование. Кроме того, установите двухфакторную аутентификацию. Благодаря ей мошенники не смогут взломать ваш аккаунт в мессенджере и использовать его для обмана.

Правило №3: готовьтесь к видеозвонкам

Онлайн-встречи стали неотъемлемой частью рабочего процесса огромного количества людей, но до сих пор далеко не все усвоили правила этикета для видеозвонков. Начнём с очевидного: всех участников необходимо предупредить о встрече заранее. Если вы в последний момент вспоминаете, что забыли пригласить коллегу, и впопыхах звоните и просите зайти в конференцию, скорее всего, продуктивности встречи это не прибавит.

Не менее важно заранее прописать тему и главные тезисы, чтобы участники звонка понимали, о чём пойдёт речь, и смогли к нему подготовиться. И старайтесь включать видео — это помогает наладить контакт и лучше понимать друг друга. Кроме того, это позволяет безошибочно определить, что с вами разговаривает именно тот коллега или партнёр, которого вы позвали на встречу. Для дополнительной защиты от утечки информации, которая обсуждается на встрече, можно настроить "режим ожидания" для участников. Она позволит регулировать, кто и когда присоединяется к обсуждению.

Чтобы не оставить незваным гостям шанса попасть на вашу видеоконференцию, установите сложный пароль для входа, который необходимо рассылать только участникам встречи.

Техника безопасности

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов. В противном случае на ваше устройство может попасть программное обеспечение с вредоносным кодом, которое поставит под угрозу не только вашу работу, но и безопасность всей компании. Не забывайте регулярно обновлять операционную систему и прикладное программное обеспечение. В обновлениях добавляются не только новые возможности программ, но и устраняются уязвимости в безопасности. А значит, вы будете использовать наиболее актуальную версию без брешей в защите. Ограничивайте доступ к встречам при помощи паролей или "режима ожидания". Так вы запретите посторонним подключаться к видеозвонкам.

Правило №4: выстройте личные границы

Определите, что для вас действительно важно при общении в Сети. Возможно, вы не терпите обсуждения деловых вопросов в выходные, но спокойно примете звонок после окончания рабочего дня. Может быть, вы редко проверяете почту и предпочитаете общаться в мессенджере. Или не хотите видеть своих коллег в качестве подписчиков в соцсетях.

Если ваши предпочтения никого не оскорбляют и не задевают (а ещё вписываются в ваш образ жизни и темп работы), вполне нормально их отстаивать. Для этого стоит сразу сообщить собеседнику о том, как вам удобно общаться — например, с помощью статуса в мессенджере или при первом контакте. В процессе ваши требования могут поменяться, и о них тоже стоит заявлять. Главное — уважительно и без претензий, как и в реальной жизни.

Не нужно терпеть и мучиться, всегда говорите о том, что не нравится, ищите компромиссы и способы общения, которые устроят обе стороны.

Техника безопасности

Личные границы могут быть не только ментальными, но и физическими. Не давайте свой смартфон незнакомым людям, которым, например, нужно срочно позвонить или написать сообщение. Они могут оказаться мошенниками, которые за считанные секунды украдут деньги с вашего счёта. Чтобы помочь в такой ситуации, сами наберите номер и включите громкую связь. Убедитесь, что на вашем смартфоне включена функция блокировки экрана. Это значит, что смартфон заблокируется через определённый промежуток времени, если им не пользоваться. Даже если мошенник завладеет устройством, у него будет меньше шансов получить доступ к его содержимому благодаря автоблокировке. Не лишним будет и подключение функции отслеживания местоположения телефона. Позаботимся и о виртуальных границах. Жуликам не удастся проникнуть в ваши аккаунты, если вы придумаете длинный пароль из символов, цифр и букв в разных регистрах и будете регулярно его менять. Помните, что никогда и никому нельзя сообщать логин и пароль от мобильного банка, CVV-коды и коды из СМС. Эту информацию запрашивают только злоумышленники, чтобы получить доступ к вашим счетам.

Правило №5: уважайте чужие границы

Когда вы поймёте, как легко и приятно жить в мире, где вы не просыпаетесь среди ночи от уведомлений с рабочей почты, вам захочется более внимательно относиться к другим людям и не доставлять им дискомфорт при общении.

Это касается не только знакомых, но и случайных пользователей интернета, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь каждый день. Комментаторы в соцсетях, блогеры, знаменитости могут порой выводить из душевного равновесия своими словами, поступками и даже внешним видом.

Слишком откровенный наряд, безграмотный текст или мнение, противоречащее всем нормам морали, действительно могут стать триггерами негативных эмоций. Если вы очень недовольны поведением другого человека в Сети, хорошо подумайте, прежде чем остроумно пристыдить "оппонента". Особенно если он не просил обратную связь.

Самый верный и экологичный способ бороться с раздражением, злостью и негодованием от того, как другие ведут себя в интернете: отписаться, закрыть страницу, отложить телефон и сделать десять вдохов и выдохов. Так вы сбережёте и нервы, и свою онлайн-репутацию.

Техника безопасности

Чтобы избежать лишнего стресса, отпишитесь от всех людей, чей контент вызывает у вас беспокойство, недовольство своей жизнью, тревогу, злость или раздражение. Относитесь с пониманием ко всем формам общения, которые видите в Сети. Не вступайте в перепалки с незнакомцами, не оставляйте критикующие комментарии. Ведь вы вряд ли стали бы отчитывать непонравившегося вам прохожего в реальной жизни, не так ли?

Правило №6: игнорируйте троллей и хейтеров

Многие думают, что с буллингом в Сети сталкиваются только дети и подростки. Однако оскорблениям и угрозам в интернете часто подвергаются и взрослые люди. Негативные комментарии или травлю могут спровоцировать случайное высказывание противоречивого мнения и даже неудачная шутка.

Более того, атаки хейтеров — это одна из самых распространённых схем мошенничества в соцсетях. Выглядит обман так: злоумышленник создаёт в соцсети подставной профиль — например, симпатичной девушки. С этого аккаунта он пишет оскорбления другим пользователям.

Жертвы буллинга интересуются тем, кто шлёт им гадости, и переходят на страницу "обидчицы". Не найдя никакой полезной информации, они кликают по единственной размещённой там ссылке. Она ведёт на фишинговый сайт, копирующий страницу входа другой популярной соцсети. Если жертва введёт свой логин и пароль, мошенник получит контроль над аккаунтом.

Симпатичная девушка — просто пример. Такие оскорбления могут приходить и с якобы страницы милой бабушки, и с аккаунта "школьника". Но общее сходство всех таких профилей — минимум информации о себе и ссылка на видном месте на странице, при переходе на которую необходимо авторизоваться.

Если по какой-то причине вам пишут гадости в интернете, не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Объектом травли можно стать и без особого повода. Многие люди видят для себя только один способ дать выход агрессии: оставить оскорбительный или ироничный комментарий незнакомому человеку. Им можно только посочувствовать, а о себе надо заботиться и уметь ограждать себя от ненужных и негативных эмоций.

Техника безопасности

Не принимайте запросы на дружбу в соцсетях от незнакомцев. В лучшем случае это может закончиться огромным потоком рекламного спама, а в худшем — буллингом, оскорблениями или шантажом. В настройках приватности запретите незнакомым людям оставлять комментарии. И скройте свои публикации от них, чтобы избежать спама и оскорблений. Всегда блокируйте обидчиков, чтобы у них не было возможности с вами контактировать. Не отвечайте агрессией: именно такой реакции и ждут хейтеры. Ответные оскорбления могут спровоцировать новую волну негатива. Старайтесь не оставлять свои контакты без необходимости. Если при онлайн-заказе вам предлагают написать номер телефона или почту, но это необязательно, не делайте этого. Некоторые сервисы позволяют авторизоваться с помощью страниц в соцсетях — в таком случае используйте тот аккаунт, в котором хранится меньше всего информации о вас. Постоянно повышайте собственный уровень киберграмотности. Чтобы делать это было легко и увлекательно, используйте, например, полезные сервисы, которые создает Сбер для клиентов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Подпишитесь на каналы "Осторожно, мошенники!" и "Ничего личного" — там есть всё о способах обмана мошенников и защите персональных данных. И загляните в раздел "Не дайте себя обмануть" — в нём собраны статьи, тесты и видео о распространённых схемах мошенничества и о том, как не попасться на уловки злоумышленников.

Современные реалии таковы, что нужно "держать лицо" и думать о своей репутации не только в обычной жизни, но и в Сети. Публичные высказывания, посты и реакции могут сильно влиять на нашу офлайн-действительность, поэтому рано или поздно нам придётся принять правила игры и стараться следовать им, чтобы сделать жизнь всех обитателей киберпространства настолько комфортной и безопасной, насколько это возможно.