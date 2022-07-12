Новосибирские хирурги провели первую в России операцию на выключенном сердце

В Новосибирске хирурги впервые провели операцию пациентке с аритмией на выключенном сердце. Врачи остановили сердце прямо на операционном столе. Об этом сообщает издание atas.info.

В больницу жительница Алтайского края обратилась с жалобами на приступы желудочковой тахикардии. Женщина периодически теряла сознание из-за болезни, ей требовалось хирургическое вмешательство.

По симптомам доктора заподозрили смертельную форму аритмии. Из-за этого сибирячка могла погибнуть в любой момент от остановки сердца.

Врачи приняли решение провести операцию нестандартным способом, так как в данном случае естественная процедура была ей противопоказана. Для проведения процедуры сердце было выключено, пояснил заведующий хирургическим отделением Виталий Шабанов.

Женщина во время операции была подключена к аппарату ЭКМО, который разгонял кровь и поддерживал организм.