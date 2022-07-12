В Новосибирске хирурги впервые провели операцию пациентке с аритмией на выключенном сердце. Врачи остановили сердце прямо на операционном столе. Об этом сообщает издание atas.info.
В больницу жительница Алтайского края обратилась с жалобами на приступы желудочковой тахикардии. Женщина периодически теряла сознание из-за болезни, ей требовалось хирургическое вмешательство.
По симптомам доктора заподозрили смертельную форму аритмии. Из-за этого сибирячка могла погибнуть в любой момент от остановки сердца.
Врачи приняли решение провести операцию нестандартным способом, так как в данном случае естественная процедура была ей противопоказана. Для проведения процедуры сердце было выключено, пояснил заведующий хирургическим отделением Виталий Шабанов.
Женщина во время операции была подключена к аппарату ЭКМО, который разгонял кровь и поддерживал организм.
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