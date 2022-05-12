Кардиолог Серебрянский: резкое снижение давления ведёт к инсульту и инфаркту

Резко снижать повышенное артериальное давление не стоит. Это может привести к почечной и печёночной недостаточности, вызвать инфаркт и инсульт. Об этом рассказал кардиолог Юрий Серебрянский.

Врач заметил, что давление может резко падать из-за различных причин, среди которых анафилактический "лекарственный" шок, переливание несовместимой крови, кровотечение, использование мочегонных препаратов или приём гипотензивных средств.

Доктор предупредил о том, что передозировка препаратов "от давления", которые часто несовместимы между собой, только по самочувствию, без измерения давления, может вызвать резкое его падение. Возможные последствия — обморок и потеря сознания.

Также резкое снижение давления опасно тем, что кровообращение многих органов ухудшается. Страдают, прежде всего, головной мозг и сердце, могут быть даже инсульт или инфаркт миокарда.

Если восстановления давления не происходит в короткое время, то развиваются необратимые изменения в почках, что грозит развитием острой почечной недостаточности. Есть риск и для печени, так как её питание тоже ухудшается, пояснил кардиолог в беседе с Москвой 24.

Критичность диагноза зависит от того, насколько быстро можно восстановить нормальные показатели артериального давления, заключил врач.