Невролог Кузьмин: разрыв сосуда может стать причиной головной боли

Если внезапно возникла невыносимо сильная головная боль, которую не получается снять обезболивающими, стоит насторожиться. Возможно, нужно как можно быстрее обратиться к доктору. Об этом рассказал невролог Дмитрий Кузьмин.

Специалист в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что причинами боли в голове могут быть напряжённая работа, ночная активность, нарушение режима сна, стресс или психические проблемы.

Резкая головная боль бывает при субарахноидальном кровоизлиянии, возникающем при разрыве сосуда на фоне подъема атмосферного давления, пояснил собеседник издания. В таком случае необходима срочная госпитализация.

Голова периодически может болеть у всех. Если это повторяется не чаще двух-трёх раз в неделю, то бить тревогу не стоит. Если приступы случаются чаще, то принимать обезболивающее постоянно — неправильно, так как препараты могут вызвать привыкание и привести к так называемой "абузусной" головной боли, заключил невролог.