Выпускник из Реутова собрал экзоскелет для реабилитации больных после инсульта

Для больных с обездвиженными конечностями появилась хорошая новость. 18-летний изобретатель из Реутова Матвей Синицкий придумал и создал уникальный аппарат. С его помощью больные после инсульта смогут двигать руками и даже наращивать мышцы. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Молодой человек рассказал, что проблемы с координацией руки были у его бабушки, и он захотел, ей чем-то помочь, создав специальное устройство. В качестве теоретической базы парень применил курс проектной электроники в местном технопарке.

По словам Матвея, на воплощение идеи чудо-скелета ему потребовалось около двух лет. Сначала он сделал чертежи и расчеты, а потом изготовил деревянный сборочный каркас с моторами. Первые испытания школьник проводил прямо на себе, потом он усовершенствовал конструкцию и опробовал её на других ребятах и на своей бабушке.

Синицкий считает, что его гаджет будет намного более доступным по цене, чем существующие сейчас на рынке подобные изделия.