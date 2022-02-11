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Автор Дмитрий Плотников

Опубликовано видео, как спутники Илона Маска зрелищно сгорели в атмосфере

Наука

Компания SpaceX потеряла крупную партию спутников интернет-сервиса Starlink.  А случилось все из-за активности Солнца и последующей геомагнитной бури.

Опубликовано видео, как спутники Илона Маска зрелищно сгорели в атмосфере

Последствия несложившегося запуска спутников Starlink удалось снять на видео. "Гибель" некоторых из сателлитов компаниии Илона Маска, так и не сумевших достичь нужной орбиты, сняли на видеокамеру в ночном небе над Пуэрто-Рико.

Трёхминутный видеоролик, предоставленный организацией Sociedad de Astronomia del Caribe, показывает сгорание двух объектов, которые сгорели как спички с интервалом в минуту.

Как уже заявил голландский астроном Марко Лангбрук, это части одного и того же космического объекта или два отдельных спутника. Однако исследователь абсолютно уверен, что это как раз те самые спутники, которые запустила компания SpaceX в начале месяца. Кстати, они так и не набрали нужную высоту из-за сильнейшей геомагнитной бури.

Кроме того, Лангбрук подчеркнул, что в ближайшие дни можно будет понаблюдать в небе ещё несколько "огненных смертей" и распад на части погибших спутников Starlink.

Напомним, 40 спутников из 49 не смогли выйти из безопасного режима, чтобы сманеврировать по повышению высоты и на нужную орбиту уже не поднимутся.

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Спутники Илона Маска
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Владимир Губарев
Темы илон маск
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