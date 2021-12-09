Премьер Мишустин: Россия — лидер по поставкам двигателей для военной авиации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия лидирует на мировом рынке по объему поставок двигателей для военной авиации и призвал улучшать показатели.

В четверг, 9 декабря председатель правительства посетил ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация", где принял участие в совещании по реализации проектов в сфере авиационного двигателестроения.

Входящая в корпорацию компания "ОДК Авиадвигатель" разработала ПД-14 - семейство перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+ с тягой на взлёте от 9 до 18 тонн. Это первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России.

Ранее Мишустин пообещал, что государство поддержит российский бизнес по четырём направлениям для успешного движения к национальным целям.

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