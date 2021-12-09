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Глава РФПИ дал высокую оценку эффективности "Спутника V"

Наука

Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" можно назвать самой безопасной и эффективной вакциной среди существующих в мире на сегодняшний день. Такое мнение высказал "Известиям" директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ дал высокую оценку эффективности "Спутника V"

"Самые последние данные показывают, что Спутник V — самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире", — сказал Дмитриев.

В качестве аргумента своим словам директор РФПИ рассказал о результатах исследования разных вакцин от коронавируса, которое было проведено в Венгрии. Исследование показало, что "Спутник V" эффективен от смерти от COVID-19 на 98%.

При этом, по словам Дмитриева, период действия "Спутника V" оказался большим, если сравнивать его с другими препаратами. Также глава РФПИ отметил, что возможные побочные эффекты, которые может вызвать российская вакцина, минимальны.

По мнению Кирилла Дмитриева, для более эффективной борьбы с мутациями коронавируса, включая новый омикрон-штамм, важно комбинировать разные вакцины.

На сегодняшний день российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получила одобрение и применяется для массовой вакцинации населения в 70 странах.

 

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Медицинские ЭКСПЕРТЫ о безопасности «Спутника V»
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Владимир Губарев
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