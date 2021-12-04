ВОЗ оценит "Спутник V" не раньше января 2022 года

Специалисты Всемирной организации здравоохранения совершат визит для оценки вакцины от коронавируса "Спутник V" не раньше января 2022 года.

Как сообщили в ВОЗ, в конце ноября РФПИ обязалась предоставить данные о вакцине.

"Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как сообщалось ранее, претензии ВОЗ к "Спутнику V" кроются не в качестве российской вакцины или её неэффективности. Мировая организация не признала компонент до сих пор скорее из-за "бюрократических проволочек", но уже в январе всё может измениться, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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