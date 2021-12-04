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ВОЗ оценит "Спутник V" не раньше января 2022 года

Здоровье

Специалисты Всемирной организации здравоохранения совершат визит для оценки вакцины от коронавируса "Спутник V" не раньше января 2022 года.

ВОЗ оценит "Спутник V" не раньше января 2022 года

Как сообщили в ВОЗ, в конце ноября РФПИ обязалась предоставить данные о вакцине.

"Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как сообщалось ранее, претензии ВОЗ к "Спутнику V" кроются не в качестве российской вакцины или её неэффективности. Мировая организация не признала компонент до сих пор скорее из-за "бюрократических проволочек", но уже в январе всё может измениться, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. 

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Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Елена Андреева
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