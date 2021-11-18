Эксперт в сфере энергетики оценил прогнозы об атомной трагедии на Украине

Ожидается, что ситуация с безопасностью на АЭС Украины может ухудшиться. Об этом заявил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя Pravda. Ru заявление украинского генерала Геннадия Москаля о грядущей атомной трагедии в стране.

Собеседник издания подчеркнул, что в отчётах, предоставляемых в МАГАТЭ, нет информации о серьёзных сбоях на украинских АЭС, которые можно было бы квалифицировать по международной шкале происшествий в атомной энергетике ИНЕС. Такая ситуация, по его словам, наблюдается уже в течение нескольких лет.

"Одновременно в последние годы мы видим достаточно часто внеплановую остановку реакторов. Подобные случаи были на Ровенской и Хмельницкой АЭС. Программа ремонтов и финансирования Энергоатома существенно сократилась. И в этом плане действительно стоит ожидать, что ситуация с безопасностью на украинских АЭС может ухудшиться. Апокалиптические сценарии рассматривать не надо, но всё довольно серьёзно", — сказал Кондратьев.

Эксперт считает, что Украина должна провести комплексную модернизацию атомной индустрии для устранения системных недочётов.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль заявил, что атомная энергетика в стране находится в опасности.

"Надо свечку поставить за то, чтобы не взорвалось, потому что всё — старьё", — сказал он в эфире Четвёртого канала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.