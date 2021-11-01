Сетевые шутники уже несколько дней потешаются над амбициозной сменой названия Facebook.
Основателю компании Марку Цукербергу, объявившему, что теперь его детище называется Meta и оно — больше, чем соцсеть, поскольку станет основой целой Метавселенной, в сети сразу напомнили о его корнях и укорили в незнании "родного языка":
"На иврите "Мета" означает "Мертвый", — написал в твиттере и доктор Нирит Вайс-Блатт, технический эксперт. — Еврейская община будет высмеивать имя Цукербрга еще долгие годы”.
"В португальском и испанском языках это слово не так беспокоит, потому что оно означает "цель”. Однако в Бразилии это слово имеет сексуальный оттенок", — подключился к лингвистическому просвещению интернет-сообщества Bloomberg.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.