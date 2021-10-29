Цукерберга высмеяли за переименование Facebook: "Сыр рекламирует"

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали за заявление Марка Цукерберга о переименовании Facebook. Кто-то предположил, что к новому бренду Meta "причастен" хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска, а кто-то заподозрил Цукерберга в скрытой рекламе любимого сыра.

"Такой ребрендинг стоило бы провести известной группе Metallica", — цитирует комментарии пользователей "Лайф".

Также комментаторы отметили, что, возможно, Марк Цукерберг хотел позаимствовать название магнитогорского хоккейного клуба, но у него все буквы не вместились в адресную строку. Также главе компании напомнили об авторских правах.

Другие шутники и вовсе посчитали, что первую букву названия необходимо заменить на "ф" и тогда весь мир будет знать, какой сыр любит глава интернет-гиганта.

Ранее Цукерберг заявил, что ребрендинг компании не повлияет на названия приложений и соцсетей, которые ей принадлежат. По его словам, переименование будет полностью отражать масштабы метавселенной, которую он создал со своими соратниками.

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