Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали за заявление Марка Цукерберга о переименовании Facebook. Кто-то предположил, что к новому бренду Meta "причастен" хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска, а кто-то заподозрил Цукерберга в скрытой рекламе любимого сыра.
"Такой ребрендинг стоило бы провести известной группе Metallica", — цитирует комментарии пользователей "Лайф".
Также комментаторы отметили, что, возможно, Марк Цукерберг хотел позаимствовать название магнитогорского хоккейного клуба, но у него все буквы не вместились в адресную строку. Также главе компании напомнили об авторских правах.
Другие шутники и вовсе посчитали, что первую букву названия необходимо заменить на "ф" и тогда весь мир будет знать, какой сыр любит глава интернет-гиганта.
Ранее Цукерберг заявил, что ребрендинг компании не повлияет на названия приложений и соцсетей, которые ей принадлежат. По его словам, переименование будет полностью отражать масштабы метавселенной, которую он создал со своими соратниками.
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