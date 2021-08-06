"Глупость, жадность, амбиции": эколог рассказал, почему будет ледниковый период

Ледниковый период, который пророчат учёные, может быть вызван не только замедлением Гольфстрима. О причинах возможной катастрофы рассказал Pravda. Ru Павел Сухонин, профессор Института прикладной экологии и член секции океанографии Русского географического общества.

Глобальное потепление — далеко не единственное зло

Эксперт объяснил, что малый ледниковый период в любом случае наступает раз в 480 лет. Кроме того, есть электромагнитный фактор, который приближает невыносимый холод: Северный полюс смещается на 40 километров в год. Эту аномалию, "ионные щиты" вызывают воздушные линии электропередач. Также Павел Сухонин подчеркнул, что парниковый эффект ведёт не только к увеличению температуры, но и к мутному слою воздуха, который пропускает меньше солнечных лучей.

"Не только Гольфстрим": в опасности все воды

Угрозу представляют мусорные пятна гигантского размера. Всего их шесть. Специалист рассказал:

"Только в Тихом океане два пятна по площади равны США и Канаде, вместе взятых. Это часть океана, исключенная из процесса образования кислорода. Там совершенно другие воды, совершенно другие свойства, поверхностное натяжение, ХПК, pH и прочее".

Как бороться за природу

По мнению Павла Сухонина, необходимо перевести линии электропередач в кабель и уложить его под землю, как это сделали, например, в Японии. Также надо избавиться от мусорных пятен. Эксперт пояснил, почему этим никто не занимается:

"Ведь все хотят, к сожалению, наживаться на этом. Глупость, жадность и амбиции погубят цивилизацию".

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