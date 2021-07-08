Гарвардский стартап для обучения врачей в виртуальной реальности привлёк $27 млн

VR-платформа, созданная хирургом-ортопедом из Гарвардского университета, продолжает пользоваться популярностью на фоне пандемии. Благодаря новой разработке врачи могут тренироваться на "виртуальных" пациентах.

Технология уже давно привлекает внимание специалистов из разных отраслей. Так, Центр подготовки космонавтов ещё в начале этого года сообщал, что планирует создать тренажёр в виртуальной реальности для космонавтов. Тогда же учёные из Института медико-биологических проблем РАН сообщили, что виртуальная платформа поможет космическим исследователям не впасть в депрессию во время перелёта к другим планетам.

Однако стартап Osso VR из Сан-Франциско доступен уже многим медикам из США. А недавно в очередном раунде финансирования он привлёк $27 млн. Общее число инвестиций в проект, созданный Джастином Барадом в начале 2016 года, составило около $43 млн долларов.

Платформа используется более чем в 20 разных странах и в 20 учебных больницах по всему миру. Osso VR переведена и на другие языки:

японский,

испанский,

немецкий,

французский.

А недавно было добавлено 10 новых специальностей, включая ортопедию, эндоскопию, интервенционные процедуры и другие.

"Доказав клиническую эффективность платформы и ее уникальную способность масштабироваться до миллионов поставщиков по всему миру, мы готовы к ускорению", — заявляет Джастин Барад, основатель Osso VR

При этом ещё в 2017 году Министерство образования США присудило стартапу приз EdSim в виде $430 тысяч — за лучшую образовательную VR-систему, которая в будущем может изменить подход к обучению.

В чём секрет успеха?

Над стартапом трудятся в основном выходцы из крупных технологических компаний:

Electronic Arts,

Microsoft,

Apple,

Industrial Light and Magic.

Последняя занимается созданием графики и спецэффектов для фильмов-блокбастеров. Именно они трудились над визуальными эффектами для фильмов "Первому игроку приготовиться" Стивена Спилберга и "Аватара" Джеймса Кэмерона. Это позволяет создавать в Osso VR максимально реалистичную графику.

Сам основатель проекта Джастин Барад также был разработчиком видеоигр. Имея опыт работы хирургом и разработчиком интерактивных развлечений, он решил активно внедрять всё это в свой новый проект. И уже в 2020 году, в рамках первого этапа финансирования инвесторами, в стартап вложили $14 млн.

Виртуальная комната Osso VR

Наконец, в период пандемии разработчики платформы нарастили партнёрские отношения с такими международными лидерами по производству медицинского оборудования, как:

Johnson & Johnson,

Stryker,

Smith & Nephew.

Также для работы используются шлемы виртуальной реальности Oculus Quest дочерней компании Facebook — Oculus. Их цена значительно ниже, чем у профессиональных аналогов. Кроме того, в мае этого года сам Марк Цукерберг заявил в сессии вопросов и ответов в Instagram, что Facebook продаёт свои новые шлемы себе в убыток, получая прибыль только от продажи софта для устройств. По его словам, так они хотят снизить барьеры для внедрения новых технологий.

Марк Цукерберг

Новый способ обучения гораздо эффективнее?

Как отмечают в Osso VR, спустя 30 тысяч часов тренировочных сессий — это в среднем 22 тысячи минут в месяц, платформа доказала свою эффективность. При анализе двух групп рецензентов, хирурги, обучающиеся с помощью Osso VR, показали рост эффективности от 230% до 306%, если сравнивать с обычными методами обучения.

Стартап также делает упор на коллективную работу, которая ценится именно в проектах видеоигровой индустрии. Во время тренировочного задания может присутствовать сразу несколько людей разных специальностей, которые напрямую взаимодействуют между собой.

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