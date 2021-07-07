Гигантский 3D-кот поселился на здании в Японии

По всей видимости, на фасад торгового центра Cross Shinjuku в Токио его выпустили раньше времени. Однако пользователи уже стали замерять по нему время поездки на работу. Эксперименты с созданием необычных экранов ведутся и по сей день. Например, южно-корейский гигант Samsung уже задумался над созданием смартфона-рулона.

Гигантский 3D-кот на здании в Токио

Огромный изогнутый 4К-экран размером с трёхэтажный дом люди заметили рядом с железнодорожной станцией Синдзюку в районе Сибуя. Животное просыпается ежедневно в 7 утра, умудряясь чуть ли не упасть на проходящих мимо прохожих. Днём же кот просто тихо мяукает на проходящих мимо людей. И, наконец, в час ночи устраивается поудобнее на своей виртуальной полке и засыпает, с ним выключается и сам экран. При этом между тремя действиями показываются рекламные ролики.

Официальный дебют необычного кота намечен на 12 июля. Похожие экраны с реалистичным изображением не новы. Их используют как в Китае, так и в Южной Корее. На последнем можно увидеть такой же огромный экран, на котором реалистично показано бушующее море.

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