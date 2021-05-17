В Коми не удаётся локализовать разлитую нефть - она "дотекла" до реки Печоры

Около 90 тонн нефти разлилось в Республике Коми после утечки, произошедшей 11 мая в нефтепроводе компании Лукойл в 300 метрах от реки Колва.

разлив нефти, Коми

Согласно сообщениям, нефтепровод дегерметизировался, и большая часть сырой нефти накапливалась на берегу реки.

В администрации города Усинска, расположенного в непосредственной близости от места аварии, в субботу заверили, что удалось сдержать сброс на сушу, однако около девяти тонн нефти оказались в реке.

Глава республики Коми Владимир Уйба отметил, что на выполнение задачи уйдет две-три недели и уже выведено около семи тонн разлитой нефти.

Между тем, в эту субботу сырая нефть достигла более крупных рек, Уса и Печоры, увеличив загрязненную площадь примерно на 180 или 200 километров, сообщают местные экологические активисты, которые считают, что 16 мая загрязненная площадь уже превысила 12 квадратных километров, в основном на берегу реки Колва.

В Комитете по спасению Печоры отметили, что 16 мая разлив достиг деревни Чаркабож, расположенной на берегу реки Печоры, и, несмотря на заявления властей, разлив продолжается и продолжает угрожать близлежащим деревням.

Экологи считают, что ущерб от поломки нефтепровода Лукойла уже можно считать экологической катастрофой.

Со своей стороны региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды".

К слову, это уже не первая экологическая катастрофа в данном районе. Проблемы там начались ещё в прошлом веке:

Гибель реки Печоры