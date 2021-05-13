Японские эксперты: "Люди способны развить в себе эхолокацию"

Люди способны освоить эхолокацию. К такому выводу в ходе эксперимента пришли учёные из Центра изучения нейронных сетей в Осаке.

Шестое чувство — дело техники

Ухо человека обладает всеми необходимым возможностями для развития эхолокации, утверждают японские эксперты. По их словам, развить эту способность также легко, как научиться читать и писать.

Эксперименты с добровольцами показали, что люди могут успешно определять расстояние до объектов по особенностям распространения звука в пространстве.

Для этого нужно лишь создать мини-устройство, напоминающее гарнитуру для телефона. С помощью данного устройства активировать режим эхолокации будет так же просто, как и способность ориентироваться в темноте, утверждают разработчики новой технологии.

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