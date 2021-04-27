В Китае создали самого быстрого робота-собаку в мире

Китайские инженеры разработали высокотехнологичного робота-собаку. Устройство может двигаться со скоростью 15 км/ч, сообщает hotgeo. ru. По словам разработчиков, это самый быстрый робот в мире.

Робот оснащён технологией искусственного интеллекта. "Собака" всё видит и слышит. Благодаря встроенным датчикам робот способен прогнозировать высоту и трение земли, ориентироваться в пространстве, а также регулировать частоту шагов.

Разработку можно использовать для доставки посылок. Кроме того, устройство может быть полезно слабовидящим людям. Технология 5G помогает "собаке" работать автономно.

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