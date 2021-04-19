Вице-премьер Борисов заявил о риске катастрофы на МКС

Вице-премьер правительства России Юрий Борисов оценил состояние конструкций Международной космической станции. По его мнению, оно катастрофическое.

Ранее Юрий Борисов озвучил космические планы России. Так, с его слов стало известно, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции и построить на орбите свою собственную. Кроме того, разрабатываются планы пилотируемых полётов на Луну и миссия на Марс на ядерном буксире.

"Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям. Это нельзя допускать", — заявил Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские космонавты Павел Виноградов и Андрей Борисенко оценили техническое состояние МКС. По словам космонавтов, станция исправно функционирует, но из-за солидного возраста её эксплуатация с каждым годом становится всё дороже и сложней.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.