Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Чтобы держать людей в страхе": экс-президент Чехии о действиях властей
Арбитр Вилков пожизненно отстранён от футбола
Moody's оценило эффект от санкций США
Захарова: Запад пытается "нейтрализовать" успехи Sputnik V
Диетолог Кален перечислила продукты, разрушающие организм
Кремль ответил на критику Дерипаски о "жонглировании цифрами"
"Порту" и дортмундская "Боруссия" отказались от Суперлиги
Московская биржа разрешит обменивать на валютном рынке небольшие суммы
Россиян предупредили о новых эпидемиях после открытия курортного сезона

"Всё устаревает": космонавты высказались о состоянии МКС

Наука » Экология » Космос

Международная комическая станция находится в прекрасном техническом состоянии, но со временем любая техника устаревает, и с каждым годом её эксплуатация становится всё более дорогостоящей, сообщили в интервью "360" российские космонавты.

"Всё устаревает": космонавты высказались о состоянии МКС

"Станция функционирует, работает, никаких проблем на станции нет. Кроме её почтенного возраста, больше ничего плохого про МКС сказать невозможно", — пояснил Павел Виноградов.

Несмотря на то, что МКС ещё может работать, новая станция в любом случае будет в приоритете.

МКС 20 лет, это очень солидный возраст для космического комплекса.

"Станция уже солидная, и с каждым годом её эксплуатация становится всё дороже и где-то сложнее", — сказал Андрей Борисенко.

В процессе строительства новой станции можно будет учесть все последние научные разработки и, возможно, что-то усовершенствовать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как живут на МКС?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Арбитр Вилков пожизненно отстранён от футбола
Moody's оценило эффект от санкций США
Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни
Захарова: Запад пытается "нейтрализовать" успехи Sputnik V
Диетолог Кален перечислила продукты, разрушающие организм
Кремль ответил на критику Дерипаски о "жонглировании цифрами"
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Человечество может ждать более смертоносная эпидемия
"Порту" и дортмундская "Боруссия" отказались от Суперлиги
Московская биржа разрешит обменивать на валютном рынке небольшие суммы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах

Примадонна после празднования своего дня рождения просто утопает в цветах. Один из букетов особенно заинтересовал Максима Галкина. Юморист признал, что его букет не идёт ни в какое сравнение с тем цветочным чудом, от которого все в его семье обомлели.

Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах
Андрей Данилко серьёзно болен и лечится у европейских врачей
Российский шоу-бизнес
Андрей Данилко серьёзно болен и лечится у европейских врачей
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Прогнозы и статистика
Рубль может повторить рекорд падения 2014 года
Василий Амирджанов Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни Василий Амирджанов Усам Оздемиров План спасения экономики Байдена трещит по швам Усам Оздемиров Любовь Степушова Вашингтон выставил Прагу не посмешище с Бошировым и Петровым Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу не посмешище с Бошировым и Петровым
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Маргиналы
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников