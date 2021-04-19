Международная комическая станция находится в прекрасном техническом состоянии, но со временем любая техника устаревает, и с каждым годом её эксплуатация становится всё более дорогостоящей, сообщили в интервью "360" российские космонавты.
"Станция функционирует, работает, никаких проблем на станции нет. Кроме её почтенного возраста, больше ничего плохого про МКС сказать невозможно", — пояснил Павел Виноградов.
Несмотря на то, что МКС ещё может работать, новая станция в любом случае будет в приоритете.
МКС 20 лет, это очень солидный возраст для космического комплекса.
"Станция уже солидная, и с каждым годом её эксплуатация становится всё дороже и где-то сложнее", — сказал Андрей Борисенко.
В процессе строительства новой станции можно будет учесть все последние научные разработки и, возможно, что-то усовершенствовать.
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