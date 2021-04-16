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Биологи вырастили гибридные эмбрионы человека и макаки

Наука

Международная группа экспертов создала гибридные эмбрионы человека и макаки. Они смогли прожить вне тела животного около 20 дней.

Биологи вырастили гибридные эмбрионы человека и макаки

Стоит напомнить, что это уже не первая попытка учёных создать гибриды с человеческими клетками. Первые эксперименты по их выращиванию проводились ещё в 70-е гг. Но тогда химеры не были жизнеспособными.

Благодаря разработанной в 2020 году технологии специалистам удалось в течение длительного периода поддерживать жизнь химерных эмбрионов макак вне тела животного. На шестой день жизни в каждый из них ввели по 25 человеческих стволовых клеток.

Создание гибридов человека и обезьяны позволит учёным понять, какие есть препятствия для их существования, и продумать способы их устранения.

Полученные в результате исследования данные помогут учёным создать новые препараты и потенциально трансплантируемые органы и ткани.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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