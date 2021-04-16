Завтрак не помогает похудеть: мнение австралийских специалистов

Принято считать, что ежедневный завтрак способствует снижению веса, так как после утреннего приёма пищи человек будет меньше есть в течение дня.

Это мнение так популярно, что многие люди даже заставляют себя есть по утрам, считая, что это один из принципов правильного питания. Но австралийские эксперты доказали, что это не так.

Они провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, что люди, которые не пропускают завтраки, потребляют больше калорий, чем те, кто предпочитает не есть утром, сообщает anonsens. ru.

Специалисты утверждают, что правильное питание — это индивидуальное решение, поэтому здесь не стоит руководствоваться какими-либо шаблонами.

Ранее врачи рассказали, как приготовить простой и полезный завтрак.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.