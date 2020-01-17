Врачи рассказали, как приготовить простой и полезный завтрак

Врачи рассказали о простом завтраке за 100 рублей, который поможет организму получить энергию и настроиться на рабочий день. Также этот завтрак поможет избавиться от лишних килограммов.

Как приготовить полезный завтрак

Для приготовления завтрака понадобятся:

50 граммов овсяных хлопьев;

150 миллилитров кефира (2,5% жирности).

Если 3-4 раза в неделю употреблять на завтрак овсянку, залитую кефиром, это позволит очистить ЖКТ, вывести шлаки и токсины, устранить отеки, нормализовать уровень сахара в крови и снизить "плохой" холестерин.

В кашу можно добавить:

мед;

варенье;

ягоды;

фрукты.

"Хлопья содержат большое количество медленных углеводов", которые дадут энергию на целый день", - сообщают специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что завтрак в постель вредит здоровью.