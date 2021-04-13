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Российский генетик опроверг информацию об угрозе исчезновения бананов

Наука

Человечество может остаться без бананов из-за распространения в Южной Америке высокоинфекционного почвенного гриба, поражающего банановые пальмы, сообщает Die Welt.

Российский генетик опроверг информацию об угрозе исчезновения бананов

О том, насколько высока угроза исчезновения бананов, в интервью "Правде.Ру" рассказал заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Валентинович Введенский.

"Банан — одна из тех культур, которая страдает от различных болезней, в том числе и вирусных. Бананы регулярно подвергаются заражению какими-либо заболеваниями, что приводит к их выпадению из производства.

Стоит сказать, что в настоящее время бананы всё-таки — это, скорее, гибридная форма, то есть вид антропогенного происхождения. Он был получен с помощью искусственного скрещивания различных видов этой культуры.

Бананы не исчезнут

Уже не раз случалось, что целые районы, в которых выращивают бананы, выпадали из производства.

Почему сейчас вдруг возникло такое волнение? Потому что, кроме тех, кто производит бананы, есть империя, которая их реализует, перерабатывает, поэтому мир в панике.

Но это не значит, что бананы исчезнут и вся Южная Америка останется без бананов. Безусловно, будет падение производства, будут какие-то экономические проблемы, то есть отдельные фирмы могут пострадать, в первую очередь южноамериканские.

Но тогда у африканских или азиатских производителей появятся дополнительные рынки сбыта. С точки зрения производства никакой серьёзной экономической катастрофы не будет", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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