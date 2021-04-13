Бананы могут исчезнуть из-за почвенного гриба в Южной Америке

Такой популярный и всеми любимый фрукт как бананы находится под угрозой исчезновения. Это связано с распространением на территории Южной Америке высокоинфекционного почвенного гриба, поражающего банановые пальмы.

В XX веке данное заболевание активно распространялось в Австралии и странах Азии.

Два года назад его впервые зафиксировали в Южной Америке, в результате чего были закрыты плантации в Колумбии и Гондурасе, сообщает Die Welt.

На заражённых почвах нельзя выращивать бананы в течение 30-40 лет.

Наиболее уязвим сорт Cavendish, который составляет 95% в мировой торговле бананами. Это самый урожайный сорт, у которого нет аналогов по данному показателю.

Ранее стало известно, почему бананы полезно есть ежедневно.

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