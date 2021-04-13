Регулярное употребление пальмового масла может вызвать рак

Пальмовое масло входит в состав большого количества продуктов, поэтому опасность данного компонента вызывает тревогу, заявила диетолог Марият Мухина в интервью "Слово и Дело".

Производители продуктов закупают пальмовое масло, так как оно намного дешевле, чем другие. Но нужно помнить о том, что пальмовое масло часто используется в виде трансжиров, а они негативно влияют на здоровье человека, нарушая работу иммунной системы, ухудшая чувствительность к инсулину и даже вызывая развитие рака.

"Пальмовое масло, которое поступает в организм человека в виде трансжиров, может считаться тихим убийцей. Этот опасный ингредиент провоцирует самые разные серьёзные заболевания — вплоть до онкологических болезней", — пояснила Мухина.

Диетолог рекомендует внимательно ознакомиться с составом продуктов перед их покупкой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.