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NASA: астероид размером с Пизанскую башню летит к Земле

Наука » Экология » Космос

Специалисты NASA предупредили о приближении к Земле астероида, по своим размерам сопоставимого с Пизанской башней.

NASA: астероид размером с Пизанскую башню летит к Земле

По словам учёных, астероид, получивший обозначение 2015MB54, относится к категории опасных. Это связано с тем, что он будет пересекать орбиту нашей планеты. Диаметр астероида составляет около 60 метров, а его стремительность превышает скорость звука в десять раз.

Максимальное сближение космического тела с Землей будет составлять чуть больше пяти миллионов километров.

Предупреждение об опасном астероиде поступило от NASA спустя несколько дней после появления информации об Апофисе — космическом теле, получившем название в честь египетского бога хаоса.

Однако после корректировки расчётов, он был признан неопасным для Земли. Ранее же считалось, что объект столкнётся с нашей планетой в 2068 году.

Астероид, размеры которого сопоставимы с Пизанской башней, был зафиксирован ещё в 2004 году. У него были выявлены признаки Ярковского ускорения, которое может направить тело астероида на столкновение с Землей.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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