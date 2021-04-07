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Физик Митио Каку предупредил об опасности контактов с инопланетянами

Наука » Экология » Космос

В обозримом будущем может состояться встреча землян с представителями внеземной цивилизации, но это может привести к катастрофическим последствиям для людей, утверждает американский физик Митио Каку.

Если это произойдёт, человечество повторит судьбу ацтеков, которые когда-то уничтожили испанские конкистадоры, сообщает издание The Guardian.

Митио Каку советует быть очень осторожными в процессе поисков внеземной жизни.

Коллега Каку из Англии, физик-теоретик Стивен Хокинг, тоже утверждал, что контакты с инопланетянами скрывают опасность для людей.

Таким образом, многие учёные, считающие, что инопланетяне существуют, очень настороженно относятся к поиску внеземной жизни, так как это желание может обернуться гибелью человеческой цивилизации.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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