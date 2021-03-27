В России разрабатывают робота для открытого космоса

Роскосмос ведет работу над созданием человекоподобного робота, который предназначен для выполнения работ в открытом космосе.

Как передает телеканал «Звезда», исполнителем работ стал ЦНИИмаш, а также ракетно-космическая корпорация «Энергия». Механизм будут называть «Теледроид», он будет похож на человеческий торс без ног и будет копировать движения своего оператора, облаченного в специальный костюм. Некоторые типовые задачи дроид сможет выполнять и сам.

Частично в его основу будет положен знаменитый андроид Федор, побывавший на территории МКС в 2019 году. Разработку планируется завершить к 2025 году. В настоящее время работа над новым роботом находится на этапе эскизного и технического проектирования.