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В России разрабатывают робота для открытого космоса

Наука

Роскосмос ведет работу над созданием человекоподобного робота, который предназначен для выполнения работ в открытом космосе.

Как передает телеканал «Звезда», исполнителем работ стал ЦНИИмаш, а также ракетно-космическая корпорация «Энергия». Механизм будут называть «Теледроид», он будет похож на человеческий торс без ног и будет копировать движения своего оператора, облаченного в специальный костюм. Некоторые типовые задачи дроид сможет выполнять и сам.

Частично в его основу будет положен знаменитый андроид Федор, побывавший на территории МКС в 2019 году. Разработку планируется завершить к 2025 году. В настоящее время работа над новым роботом находится на этапе эскизного и технического проектирования.

 

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Владимир Губарев
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