Эксперт объяснил страх россиян перед 5G

Россияне опасаются сетей пятого поколения (5G) из-за отсутствия разъяснений принципов работы этой технологии, такое мнение высказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что жители Екатеринбурга протестуют против установки вышки 5G. Эксперт полагает, что россияне опасаются новой технологии из-за отсутствия достаточной информации о ней.

"Россияне опасаются того, чего не знают и чего им никто не хочет объяснить. Сейчас в Youtube есть множество роликов, включая довольно свежие, которые на основе жонглирования фактами и уверенного пересказа полностью антинаучных теорий убеждают аудиторию во вреде 5G. А вот видео, в которых доступно объясняют важность и полезность 5G, практически нет. Вот так в итоге и случилось — многие запомнили, что про вред 5G что-то говорили, а про пользу — практически нет", — объясняет Сиволюбов.