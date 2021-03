Концентрация пыльцы в воздухе повышает риск заражения COVID-19 весной

COVID-19 распространяется быстрее, если в воздухе большое количество пыльцы, которая мешает организму реагировать на возбудители заболеваний, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пыльца сама по себе не является переносчиком вируса. Также неважно, есть ли у человека аллергия или нет. Но именно из-за пыльцы люди становятся более восприимчивыми к инфекции. Это также связано с тем, что её частицы ослабляют иммунитет.

"Воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счёт уменьшения противовирусного интерферонового ответа. Мы исследовали, применимо ли то же самое к SARS-CoV-2, который чувствителен к противовирусным интерферонам, если волны заражения совпадают с высокими концентрациями пыльцы в воздухе", — пояснили учёные.