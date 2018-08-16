Астрономы рассказали об открытии внеземного разума

Ученые провели детальное исследование химического состава нескольких десятков планет и выяснили, что Земля ничем кардинальным от них не отличается.
А это, заявляют астрономы, повышает шансы землян на обнаружение внеземного разума.
Примерно в середине прошлого века ученые разработали формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми у землян возможен контакт. Выяснилось, что теоретически таких цивилизаций может быть очень и очень много. Однако, критики формулы задали объективный вопрос — если же вероятность настолько высока, почему же до сих пор с нами никто не вышел на контакт?
Этот парадокс астрономы пытались решить в том числе и с помощью теории "уникальной Земли". Суть этой теории заключается в том, что для появления разумных существ необходимы особые, уникальные условия. Такие же, как на нашей планете.
Но теперь же исследователям удалось доказать, что планет, подобным нашей, в Млечном Пути довольно много. Они, также, как и Земля, содержат в своем химическом составе кальций, кремний, магний, железо и даже следы воды.
А это, заявляют астрономы, заметно повышает шансы человечества открыть двойника Земли и выйти на контакт с внеземной цивилизацией.
Ранее "Правда.Ру" писала о загадочном и таинственном сигнале, что зафиксировал канадский радиотелескоп.
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