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The National Interest: русские танкисты устроят врагу "штаны" и "карусель"

Наука и техника

Противостояние крупных танковых армий ушло в прошлое, заявляют авторы американского аналитического военного издания "The National Interest". Они рассказали о том, как в новых условиях ведения танкового боя будут действовать российские военные.

The National Interest: русские танкисты устроят врагу

Первый тактический прием, что взяли на вооружение российское танкисты, называется "карусель". Он представляет собой тактический маневр, при котором танки стремительно перемещаются и маневрируют, стреляют по очереди, а после уходят в тыл.

Следующий тактический прием носит название "штаны", и, отмечают американские журналисты, в чем-то схож с "каруселью". Суть "штанов" заключается в том, что танк поочередно стреляет из двух окопов-укреплений, не задерживаясь в каждом более, чем на несколько секунд. Таким образом, противотанковые средства противника просто-напросто не успеют среагировать на действия российского танка.

Однако авторы "The National Interest" заявляют, что ничего кардинально нового в данных тактических приемах нет, несмотря на уверенность российских военных в обратном. Журналисты говорят о том, что танки на вооружении тех или иных государств могут отличаться друг от друга, но тактику ведения боя зачастую исповедуют одну и ту же. Так, заявляют авторы статьи, "штаны" и "карусель" использовали немцы еще во Второй мировой войне, о чем русские, конечно же, прекрасно осведомлены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская государственная компания "Уралвагонзавод" ведет разработку нового робота-танка, неуязвимого для гранат, мин и РПГ.

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Темы США танк война Россия Германия The National Interest
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