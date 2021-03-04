К Венере! Стартует новая программа российского космопрома

Российский космопром начинает проектировать первую со времен СССР миссию полета к Венере. С этой целью создается межпланетная автоматическая станция "Венера-Д" — пока на стадии заключения контрактов с исполнителями.

Как сообщил ТАСС академик Института космических исследований РАН Лев Зеленый, этими исполнителями станут НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) и ИКИ РАН. Проектирование предположительно будет длиться два года, а послать к "голубой планете" первый готовый космический аппарат ученые надеются в 2029 году.

В ходе этой миссии есть задача доставить на Землю венерианский грунт.

Ряд ученых уверен, что на первом этапе существования на Венере были такие же условия, как и на Земле — здесь были океаны и, возможно, жизнь в виде микроорганизмов.