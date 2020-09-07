Венера может быть близнецом Земли - астрономы

Учёные утверждают, что Венера во многих отношениях очень похожа на Землю, поэтому высока вероятность того, что на ней может существовать жизнь. По мнению специалистов, Венеру и Землю можно сравнить с близнецами, которых разделили после рождения.

Известно, что на поверхности планеты неподходящие для жизни условия — там очень высокая температура (около 460 градусов Цельсия), а давление в 92 раза выше, чем на Земле. Атмосфера Венеры на 96% состоит из углекислого газа.

Но учёные утверждают, что на первом этапе существования на Венере были такие же условия, как и на Земле — здесь были океаны и, возможно, жизнь в виде микроорганизмов. Впоследствии по каким-то причинам вода из океанов испарилась, а образовавшийся водяной пар покинул атмосферу планеты из-за слабости ее магнитного поля.

Кроме того, на Венере есть щитовые вулканы, аналогичные вулканам на Земле, также у планет общее устройство недр.

Некоторые специалисты предполагают, что в высоких слоях атмосферы Венеры, где привычные для нас температура и давление, может существовать жизнь.