Первой по количеству научных исследований искусственного интеллекта державой в мире оказался Китай. К такому выводу пришли специалисты, работающие в Стэнфордском университете.
По данным ТАСС, речь как об общем числе публикаций в научных журналах, так и по количеству рецензий. В первом случае на его долю приходится 22,4% от общего количества научных статей, на долю ЕС — 16,4%, США — 14, 6%; во втором случае — 18%, США — 12,3%, ЕС — 8,6%.
Однако же в университете подчеркнули, что по реальному воплощению идей в жизнь лидируют все же Соединенные Штаты Америки. Они первые по размерам исследований, подготовленных в союзе как научно-исследовательских объединений, так и компаний, реализующих эти идеи в практике.
Ранее сообщалось об ученых из Петербурга, разработавших искусственный интеллект, который будет помогать врачам подбирать пациентам с COVID-19 схему лечения.
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