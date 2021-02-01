Искусственный интеллект поможет эффективнее лечить COVID-19

Учёные из Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики разработали искусственный интеллект, который будет помогать врачам подбирать пациентам с COVID-19 схему лечения, сообщает RT.

Система ИИ анализирует данные о коронавирусных больных и даёт медикам рекомендации относительно того, какие лекарства и методы лечения будут наиболее эффективны в том или ином случае. Но окончательное решение принимает врач.

Технологию создавали для работы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но в связи с пандемией была адаптирована для коронавирусных больных.

Систему уже протестировали в нескольких медицинских учреждениях.

По словам врача, благодаря использованию ИИ, им удаётся экономить существенно сэкономить время.

Система интегрируется в единую программу принятия клинических решений на основе автоматизированного подхода, которая будет представлена этим летом.