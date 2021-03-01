Причиной смерти Чингисхана могла быть древняя болезнь

Смерть основателя Монгольской империи окутана тайнами и легендами. Недавно австралийским учёным совместно с итальянскими коллегами удалось раскрыть загадку гибели монгольского хана.

Научная работа опубликована в издании International Journal of Infectious Diseases.

Специалисты проанализировали исторический источник "История Юаня", созданный в период правления китайской династии Мин. Согласно тексту документа, самочувствие Чингисхана стало ухудшаться с 18 по 25 августа 1227 года. У него повысилась температура, появилась лихорадка. В таком состоянии хан находился неделю. Через восемь дней он умер.

Ранее считалось, что Чингисхан умер от брюшного тифа. Но теперь специалисты утверждают, что он скончался от чумы в возрасте 65 лет.

Археологи до сих пор не нашли место его захоронения.