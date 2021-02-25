Учёные продолжают совершенствовать процесс изготовления роботов, чтобы сделать их максимально похожими на людей. Теперь они придумали для них мышцы. О разработке сообщает портал Newscientist.
В Чикагском университете создали специальный гель путём встраивания наночастиц оксида цинка в смесь целлюлозы. Теперь роботы смогут накачивать свои мышцы, так как при воздействии вибрации гель будет становится более твёрдым.
Материал подвергли вибрации с помощью устройства, предназначенного для проверки конструкции автомобилей и самолётов, и заметили, что наночастицы испускают электрический заряд и создают в геле новые связи, в результате чего материал превращается в полимер.
Сила мышц робота, созданных по данной технологии, может увеличиваться, как это происходит у спортсменов.
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