Роботы смогут прокачать себе мышцы

Учёные продолжают совершенствовать процесс изготовления роботов, чтобы сделать их максимально похожими на людей. Теперь они придумали для них мышцы. О разработке сообщает портал Newscientist.

В Чикагском университете создали специальный гель путём встраивания наночастиц оксида цинка в смесь целлюлозы. Теперь роботы смогут накачивать свои мышцы, так как при воздействии вибрации гель будет становится более твёрдым.

Материал подвергли вибрации с помощью устройства, предназначенного для проверки конструкции автомобилей и самолётов, и заметили, что наночастицы испускают электрический заряд и создают в геле новые связи, в результате чего материал превращается в полимер.

Сила мышц робота, созданных по данной технологии, может увеличиваться, как это происходит у спортсменов.