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В Мьянме обнаружили новый тип змей

Наука

Биологи нашли в Мьянме ранее неизвестный науке вид змей.

В результате морфологического анализа биологи обнаружили, что новый вид имеет тесную связь с иловыми змеями Myrrophis и Gyiophis. Однако у у четырёх собранных экземпляров более короткие хвосты.

Такие рептилии обитают на водно-болотных территориях.

Также змеи Myanophis семейства Homalopsidae часто встречаются на рисовых полях в Юго-Восточной Азии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Филиппинских островах найден новый вид роющих змей.

 

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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