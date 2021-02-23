В Мьянме обнаружили новый тип змей

Биологи нашли в Мьянме ранее неизвестный науке вид змей.

В результате морфологического анализа биологи обнаружили, что новый вид имеет тесную связь с иловыми змеями Myrrophis и Gyiophis. Однако у у четырёх собранных экземпляров более короткие хвосты.

Такие рептилии обитают на водно-болотных территориях.

Также змеи Myanophis семейства Homalopsidae часто встречаются на рисовых полях в Юго-Восточной Азии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Филиппинских островах найден новый вид роющих змей.