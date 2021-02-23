Биологи нашли в Мьянме ранее неизвестный науке вид змей.
В результате морфологического анализа биологи обнаружили, что новый вид имеет тесную связь с иловыми змеями Myrrophis и Gyiophis. Однако у у четырёх собранных экземпляров более короткие хвосты.
Такие рептилии обитают на водно-болотных территориях.
Также змеи Myanophis семейства Homalopsidae часто встречаются на рисовых полях в Юго-Восточной Азии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Филиппинских островах найден новый вид роющих змей.
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