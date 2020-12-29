Учёные из Канзасского университета обнаружили на Филиппинских островах новый вид "варайских роющих змей" (Levitonius mirus). Они являются представителями обширного семейства пресмыкающихся Lamprophiidae.
Особенности нового вида в том, что эти змеи в основном живут под землёй. Они появляются на поверхности только после дождя. У них небольшое количество позвонков (144). У представителей других видов рептилий это число может доходить до 450.
Из-за подпольного образа жизни у этих змей более прочные кости черепа и меньшее количество чешуек на голове.
Ранее "Правда. Ру" писала, что в Австралии найдены останки доисторического крокодила. Новый вид получил название Paludirex vincenti. В переводе с латыни означает "Болотный король Винченти" (в честь Джеффа Винсента, который его обнаружил).
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.