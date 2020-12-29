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На Филиппинских островах найден новый вид роющих змей

Наука

Учёные из Канзасского университета обнаружили на Филиппинских островах новый вид "варайских роющих змей" (Levitonius mirus). Они являются представителями обширного семейства пресмыкающихся Lamprophiidae.

Особенности нового вида в том, что эти змеи в основном живут под землёй. Они появляются на поверхности только после дождя. У них небольшое количество позвонков (144). У представителей других видов рептилий это число может доходить до 450.

Из-за подпольного образа жизни у этих змей более прочные кости черепа и меньшее количество чешуек на голове.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Австралии найдены останки доисторического крокодила. Новый вид получил название Paludirex vincenti. В переводе с латыни означает "Болотный король Винченти" (в честь Джеффа Винсента, который его обнаружил).

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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