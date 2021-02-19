Учёные нашли новое объяснение ночных сновидений. В ходе проведения эксперимента, специалисты выяснили, что сны защищают кору головного мозга.

Данный вывод в интервью "Правде.Ру" прокомментировал доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

"Этот эксперимент не имеет никакого отношения к снам. В данном случае учёные увидели, что если перекрыт доступ к зрительной информации повязкой, то человек лучше различает тактильную информацию.

Вывод о том, что зрительная кора начинает обрабатывать тактильную информацию, не является верным. Он не имеет никаких доказательств. Учёные не регистрировали активность зрительной коры во время приёма тактильной информации. Это первое замечание. Во-вторых, они на гипотетическом выводе из эксперимента выдвигают ещё и гипотезу о том, что это имеет отношение к сновидениям. Мягко говоря, это спекуляция.

Что касается сновидений, то их видят все. Просто некоторые люди их не запоминают.

Если человека разбудить во время быстрого сна, то он, может быть, сможет рассказать, что ему приснилось. Сны, которые человек не запоминает, ещё называют "белыми снами", — пояснил собеседник "Правды.Ру".