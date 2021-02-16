Инсайдер LeaksApplePro рассказал о предварительном списке новинок для первой презентации Apple в 2021 году.
На мартовской презентации компания может представить минимум три гаджета: новое поколение планшетов iPad Pro, умная метка AirTag и очередное обновление TWS-гарнитуры AirPods.
Принципиально новым продуктом от Apple станет метка AirTag. Этот гаджет позволяет найти любую вещь — от ключей до автомобиля на парковке.
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