В Британии запустили новый проект, в ходе реализации которого учёные планируют нарастить стволовые клетки на микрочипах системы искусственного интеллекта.
Цель авторов проекта в том, чтобы использовать особенности головного мозга человека в разработке ИИ.
Стволовые клетки поместят на микрочипах, которые внешне похожи на кору головного мозга. На них будут воздействовать световым излучением.
Предполагается, что данное изобретение позволит адаптироваться к поступающей информации и преодолеть существующие сейчас ограничения вычислительной мощности энергопотребления.
Ранее изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил, что чипирование позволит загружать музыку прямо в мозг.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.