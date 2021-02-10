Клетки головного мозга хотят использовать для создания микрочипов

В Британии запустили новый проект, в ходе реализации которого учёные планируют нарастить стволовые клетки на микрочипах системы искусственного интеллекта.

Цель авторов проекта в том, чтобы использовать особенности головного мозга человека в разработке ИИ.

Стволовые клетки поместят на микрочипах, которые внешне похожи на кору головного мозга. На них будут воздействовать световым излучением.

Предполагается, что данное изобретение позволит адаптироваться к поступающей информации и преодолеть существующие сейчас ограничения вычислительной мощности энергопотребления.

Ранее изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил, что чипирование позволит загружать музыку прямо в мозг.