Илон Маск: чипирование позволит загружать музыку прямо в мозг

Предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, как чипирование поможет человечеству.

По его словам, чипирование поможет человеку контролировать уровень гормонов, что поможет справляться с депрессией или сосредоточиться на каком-либо занятии. А также чип поможет транслировать музыку прямо в мозг человека.

Уточняется, что операция по внедрению чипа в тело человека будет практически автоматизированной и по сложности может сравниться с лазерной коррекцией зрения.