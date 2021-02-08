Пандемию коронавируса могли спровоцировать климатические изменения. Такое мнение выразили учёные в журнале Science of the Total Environment.

Согласно теории учёных, изменение климата спровоцировало переселение некоторых видов животных и взаимодействие их вирусов.

"Некоторые виды животных покинули одни районы и перебрались в другие, забрав с собой свои вирусы Это, скорее всего, привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, что привело к передаче или развитию более вредоносных вирусов", — отметил исследователь факультета зоологии Кембриджского университета доктор Роберт Бейер.