Пандемию коронавируса могли спровоцировать климатические изменения. Такое мнение выразили учёные в журнале Science of the Total Environment.
"Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южной китайской провинции Юньнань подходящей для большего количества видов летучих мышей", — пишут исследователи.
Согласно теории учёных, изменение климата спровоцировало переселение некоторых видов животных и взаимодействие их вирусов.
"Некоторые виды животных покинули одни районы и перебрались в другие, забрав с собой свои вирусы Это, скорее всего, привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, что привело к передаче или развитию более вредоносных вирусов", — отметил исследователь факультета зоологии Кембриджского университета доктор Роберт Бейер.
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