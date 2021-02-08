Браузер Google Chrome получит новое обновление, которое сделает невозможным его работу на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска.
В обновлении Chrome 89 разработчики откажутся поддержки процессоров архитектуры x86. Примечательно, что браузер перестанет работать даже на компьютерах с процессором Celeron M, которые можно обновить до Windows 10.
В ближайшее время пользователи старых версий Chrome получат предупреждение о прекращении поддержки браузера.
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