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Китай прокладывает цифровой Шелковый путь из Азии через Африку в Европу

Наука » Технологии » Интернет

Китай установит в Пакистане последний участок трансграничного волоконно-оптического кабеля для создания цифрового Шелкового пути.

Китай прокладывает цифровой Шелковый путь из Азии через Африку в Европу

Этот кабель, сообщает Nikkei Asia, будет подключен к подводному кабелю Pakistan East Africa Connecting Europe (PEACE) в Аравийском море для обслуживания стран, участвующих в проекте.

В настоящее время в Пакистане прокладывается волоконно-оптический кабель между городом Равалпинди на севере и портовыми городами Карачи и Гвадар. Проект стоимостью $240 млн, одобренный властями Исламабада, реализуется в сотрудничестве с Huawei Technologies. Прокладка морских кабелей в территориальных водах Пакистана начнется в марте.

Средиземноморский участок кабеля уже проложен и простирается от Египта до Франции. Ожидается, что кабель длиной 15 тысяч километров будет введен в эксплуатацию в конце этого года.

Кабель мира должен обеспечить кратчайший прямой интернет-маршрут между участвующими странами и тем самым значительно сократить время передачи данных из интернета. Кроме того, кабель мира может способствовать снижению подверженности Пакистана отключениям Интернета, вызванным повреждением подводных кабелей.

По словам Эйка Фреймана, автора книги "Один пояс-один путь: китайская сила встречает мир", BRI развивается, чтобы уделять меньше внимания традиционной тяжелой инфраструктуре и больше внимания высокотехнологичному сотрудничеству и цифровым услугам.

"Это даст ему преимущество в интернационализации своего технологического сектора и в поиске будущих соглашений, связанных с технологиями, со странами-партнерами", — сказал он Nikkei Asia.

Проект цифрового Шелкового пути, запущенный в 2013 году, включает инвестиции в более чем 150 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью расширения связей и сотрудничества, а также глобальной торговли и сокращения вдвое торговых издержек для стран-участниц.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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